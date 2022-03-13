У Мелітополі мітингують на підтримку викраденого російськими військовими мера

У Мелітополі в центрі міста городяни зібралися на акції на підтримку викраденого російськими військовими дві доби тому мера міста Івана Федорова. Акцію протесту напередодні анонсували на 10 годину неділі в соцмережах.

Як пише в своєму телеграм-каналі один з місцевих інтернет-ресурсів, на акцію вийшло близько тисячі містян. Також повідомляється про стягнення до місця події російської військової техніки.

Наразі в Запорізькій області відомо про два випадки викрадення росіянами голів міст. 13 березня вони захопили мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Раніше російські військові викрали і вивезли в невідому напрямку мера Мелітополя Івана Федорова.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.