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Новини | Суспільство

На Запоріжжі російські військові захопили ще одного мера міста

Російські військові викрали мера Дніпрорудного

У місті Дніпрорудному Запорізької області, що розташоване поряд з Енергодаром, російські військові захопили мера міста Євгена Матвеєва.

Про це повідомляє місцевий інтернет-портал «Новини ДніпроРудного», який щоденно транслював у прямому відеоефірі звернення міського голови до городян.

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Місто Дніпрорудний не перебувало під контролем російських військ. На підступах до міста, яке було оточено російськими військовими з усіх боків, чергувала місцева самооборона та волонтери з числа містян.

Раніше, росіяни забрали і увезли в невідомому напрямку мера Мелітополя Івана Федорова. Наразі його місце перебування невідоме.

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