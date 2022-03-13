Інфраструктура аеропорту «майже зруйнована» – мер Івано-Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про пошкодження інфраструктури аеропорту внаслідок ударів вранці 13 березня. Про це він сказав під час відео-звернення на своїй фейсбук-сторінці.

«Інфраструктура аеропорту майже зруйнована», – сказав Марцінків.

Він додав, що це вже третій удар по місту, за попередніми даними, жертв немає.

«Щодо системи оповіщення. Будемо розслідувати, чому після відбою тривоги були завдані удари. Я нагадую – команди тривоги та відбою дають НЕ місцеві органи влади і не міський голова», – підкреслив мер міста.

Раніше вранці Марцінків повідомив, що аеропорт Івано-Франківська зазнав обстрілу з боку російських війск.