Мер Скадовська заперечує окупацію міста російськими військами

У Скадовську, на Херсонщині, наразі немає російських військ, заявив мер міста Олександр Яковлєв. Про це він заявив у своєму зверненні на фейсбук-сторінці увечері 12 березня.

«У Скадовську на сьогоднішній день немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода, світло, присутній зв’язок. Правда, інколи з перебоями, але більш-менш працює. По новинам: працюють у нас служби соціального забезпечення, туди можна звертатися», – розповів він.

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За словами Яковлєва, з понеділка 14 березня у місті планується відновити навчання в школах у дистанційному форматі. У місті працюють патрулі, які стежать за громадським порядком.

Міський голова попросив дотримуватися комендантської години, яка діє в місту з 22 години до 6 ранку.

9 березня стало відомо, що російські війська увійшли до Скадовська. Жителі вийшли на мітинг проти присутності російської армії в їхньому місті.