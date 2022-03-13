«Херсон – це Україна» – мер міста підтримав позицію Херсонської обласної ради

Мер Херсона Ігор Колихаєв оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці заяву, у якій підтримав позицію Херсонської обласної щодо проведення російськими військовими так завного «референдуму» про створення «Херсонської народної республіки».

Міський голова нагадав, що напередодні Херсонська обласна рада підтримала заяву на підтримку територіальної цілісності України.

«Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області «народну республіку» та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: «Руський воєнний корабль іди на …». Херсонщина не скорена та протистоїть загарбнику. Наші серця б’ються в такт зі всією Україною, яка боронить себе від окупантів. Херсон – це Україна! Ми – це Україна. Україна – суверенна та єдина. Від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все інше це провокація та підлі інсинуації ворога», – заявив він.

Колихаєв додав, що, за поширеною інформацією, так званий «референдум» планується на 13 березня.

«Я, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, та депутатський корпус Херсонської міської ради доєднуємося до колег і наголошуємо: Херсон був, є та залишатиметься територією України!» – підсумував мер обласного центру.

Під час телемарафону вранці 13 березня Колихаєв зазначив, що в Херсоні спостерігаються проблеми з харчами та ліками. Міська влада намагається запустити працездатні виробництва та веде переговори з власниками аптечних мереж, чиї заклади розташовані в місті, про їх відкриття.

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Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.