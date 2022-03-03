Російські військові зайняли будівлю Херсонської ОДА – голова адміністрації

Російські війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, заявив голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута.

При цьому він заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

«Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу», – йдеться в дописі на його телеграм-каналі.

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Лагута попросив місцевих жителів «не панікувати».

«Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу», – додав він.

Напередодні мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто «все ще Україна», але «вже сильно в диму».

1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки. За даними влади Херсонщини, через таку атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.