Обстріл Гатного на Київщині: 1 людина загинула, 1 постраждала

У селі Гатне Фастівського району Київської області через потужний авіаудар з боку російських військ суттєво пошкоджено приватні будинки, повідомляє поліція Київщини і управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, наразі відомо про одну загиблу і одну постраждалу людину.

Повідомляється, що поліція та рятувальники намагаються подолати наслідки руйнувань.

Село Гатне розташоване за менш ніж 20 кілометрів від Києва.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».