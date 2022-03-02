Залишилось два дні, щоб уникнути екологічної катастрофи на Херсонщині. Про це Радіо Свобода повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

«Поруч з Херсоном, в Чорнобаївці, це фактично окружна Херсону, розташована найбільша в Європі птахофабрика, вона належить «Укрлендфармінгу», ця птахофабрика виробляє яйце. Там зараз є 3 мільйони курей. На цей момент фабрика знеструмлена, і не має можливості підвозити корми. Якщо це продовжиться ще пару днів, то почнеться мор птиці. І в такому випадку утилізувати її нереально. Просто так закопувати її в землю, згідно з санітарними нормами, не можна. Забійний центр працювати не може, тому що все знеструмлено. І він не може за такий короткий період часу справитися з такою кількістю птиці. Утилізація неможлива без вивозу. Що таке, коли загине три мільйони птахів – це почнеться гниття, починаються відповідні супутні речі, пов'язані з хворобами тощо. По суті у безпосередній близькості до Херсону через дії окупантів, ми можемо опинитися в глобальній екологічній катастрофі, коли через забруднення повітря, землі почнуть розвиватися найрізноманітніші хвороби, пов'язані із гниттям тварин», – зауважив Денисенко.

Спалення, зазначає він, також неможливе, бо для цього потрібні спеціальні печі та спеціальні ветеринарні заводи: «Щоб уникнути катастрофи, по-перше, треба відновити електроенергію, домовитися про завіз комбікормів. І можливість вивезення і продажу продукції, ніхто, звичайно, собі у збиток робити не буде. Тому ситуація майже патова. Дарувати яйця російській армії ніхто не буде».

Денисенко розповів, що про ситуацію МВС повідомив власник.

«Станом на зараз неможливо знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Власник шукає їх, думає, що з цим робити. Станом на зараз, 2 березня, ми інформуємо усіх, що є така величезна загроза», – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Через наступ російської армії, як розповів 2 березня проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко, Херсонська область продовжує перебувати в складній ситуації.

2 березня голова Херсонської ОГА Геннадій Лагута повідомив, що влада намагається організувати «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину. В ОГА сподіваються вирішити це питання протягом 2-3 днів. «Ми оточені ворогом, ситуація критична, а тому питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу. Також потребує часу й питання евакуації населення», – сказав Лагута.

Міський голова Херсону Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому тоді він не уточнив точного їх числа.