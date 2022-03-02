Росія нарощує ударне угруповання з боку Криму: чим це загрожує?

Через наступ російської армії Херсонська область продовжує перебувати в складній ситуації. Про загрозу окупації і про те, що робить місцева влада, аби поліпшити гуманітарну ситуацію в регіоні, проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) розповів заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко.



– Яка зараз ситуація в області з постачанням медикаментів, харчування?

– Ситуація дуже складна. Зараз всі ланки ОДА, все керівництво займаються виключно допомогою і гуманітарним коридором для того, щоб привезти до області медикаменти та харчування.

Починається накал з боку військ Російської Федерації

– Які є результати?

– Безумовно. Ми не надаємо цьому розголосу. Тільки ми знаємо точки, куди ми завезли, де і що ми роздаємо, бо починається накал з боку військ Російської Федерації. На даний час у нас дуже багато хліба на наших хлібозаводах. Зараз вирішуємо питання, щоб його розвести по точках роздачі або по магазинах. Ситуація по місту і по деяким громадам дуже складна. Але ми, не розголошуючи, всі питання вирішуємо, щоб люди могли отримати нормальне харчування та всі необхідні лікарські засоби та препарати.

– Що можете сказати про ситуацію з обороною області та боями, які ведуться?

Активні бойові дії продовжуються постійно

– Збройні сили України понесли у перші дні дуже великі втрати. І на даний час також, і вчора багато було поранених бійців і тероборони, і Збройних сил України. Всім, чим можливо, ми допомагаємо і військовим, і цивільним. На даний час постійно продовжується нарощування сили противника з боку Автономної Республіки Крим. Активні бойові дії продовжуються постійно.