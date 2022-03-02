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Росія нарощує ударне угруповання з боку Криму: чим це загрожує?

Російські військові на навчаннях в окупованому Криму (ілюстраційне фото)

Через наступ російської армії Херсонська область продовжує перебувати в складній ситуації. Про загрозу окупації і про те, що робить місцева влада, аби поліпшити гуманітарну ситуацію в регіоні, проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) розповів заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко.

– Яка зараз ситуація в області з постачанням медикаментів, харчування?

– Ситуація дуже складна. Зараз всі ланки ОДА, все керівництво займаються виключно допомогою і гуманітарним коридором для того, щоб привезти до області медикаменти та харчування.

Починається накал з боку військ Російської Федерації
Микола Якименко

– Які є результати?

– Безумовно. Ми не надаємо цьому розголосу. Тільки ми знаємо точки, куди ми завезли, де і що ми роздаємо, бо починається накал з боку військ Російської Федерації. На даний час у нас дуже багато хліба на наших хлібозаводах. Зараз вирішуємо питання, щоб його розвести по точках роздачі або по магазинах. Ситуація по місту і по деяким громадам дуже складна. Але ми, не розголошуючи, всі питання вирішуємо, щоб люди могли отримати нормальне харчування та всі необхідні лікарські засоби та препарати.

– Що можете сказати про ситуацію з обороною області та боями, які ведуться?

Активні бойові дії продовжуються постійно
Микола Якименко

– Збройні сили України понесли у перші дні дуже великі втрати. І на даний час також, і вчора багато було поранених бійців і тероборони, і Збройних сил України. Всім, чим можливо, ми допомагаємо і військовим, і цивільним. На даний час постійно продовжується нарощування сили противника з боку Автономної Республіки Крим. Активні бойові дії продовжуються постійно.

  • На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсону як «живий щит» для захоплення українських міст.
  • 1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, заявила місцева влада. За даними влади Херсонщини, внаслідок атаки атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.
  • 2 березня голова Херсонської ОГА Геннадій Лагута повідомив, що влада намагається організувати «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину. В ОГА сподіваються вирішити це питання протягом 2-3 днів. «Ми оточені ворогом, ситуація критична, а тому питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу. Також потребує часу й питання евакуації населення!» – сказав Лагута.
  • Мер міста Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

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