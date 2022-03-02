Війна: атака на Харків, Київ та Херсон, Янукович у Мінську, біженці на кордоні

Сьомий день відкритої повномасштабної війни: Росія наносить удари по великих українських містах – Харків, Київ, Житомир, Херсон, Миколаїв, інформують українські військові. Київська область зазнала нищівних руйнувань. Обстрілюють лікарні та навчальні заклади.

За даними українського омбудсмена, від початку нового вторгнення Росії загинула 21 дитина. Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає. Росія не визнає свої втрати в тій мірі, в якій називає їх українська сторона, та не забирає своїх військових з поля бою.

За даними розвідки, у Мінськ прибув Віктор Янукович, колишній український президент, який втік до Росії, – нібито у Кремлі готують спецоперацію, в рамках якої планують оголосити Януковича «президентом».

На кордоні з Польщею – тисячі українських біженців.

Що відбувається в Україні – говоримо та показуємо в програмі «Свобода Live».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».