Від початку нового вторгнення Росії загинула 21 дитина, 55 поранені – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила оновлені дані про жертви серед дітей внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Станом на 02.03.2022 на 10:00 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 21 дитина та постраждало 55 дітей», – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

Денісова зазначила, що ініціювала збір інформації про злісні порушення прав дітей під час війни і передала узагальнену інформацію генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

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«Я звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедиктової з пропозицією об’єднати зусилля задля притягнення до відповідальності усіх винних у вчиненні протиправних діянь», – заявила омбудсменка.

Вона вказала на Конвенцію ООН про права дитини, яка передбачає обов’язок захисту дітей в умовах збройного конфлікту.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, а також заявляють, що не обстрілюють українські міста. 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені, але не уточнив точного їх числа.