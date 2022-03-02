Генштаб ЗСУ оцінює втрати російських військ у приблизно 5 840 людей

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні дані про втрати російських військ на ранок 2 березня.

За даними штабу, втрати особового складу росіян склали 5 840 людей. Інформація про втрати бойової техніки така:

30 літаків

31 гелікоптер

до 211 танків

862 бойових броньованих машин

86 артилерійських систем

9 засобів протиповітряної оборони

40 реактивних систем залпового вогню

60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

3 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня

два легкі швидкісні катери

355 одиниць автомобільної техніки

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – уточнюють у Генштабі.

Наразі немає об’єктивних даних про втрати російської сторони.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, втрати російських військових, а також заявляють, що не обстрілюють українські міста.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».