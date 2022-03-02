Обстріли Харкова тривають, під удари потрапили будівлі університету Каразіна і поліції

Під обстріли Харкова вранці 2 березня потрапили будівлі Національного університету імені Каразіна та управління Національної поліції в Харківській області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він оприлюднив відео наслідків будівлі обласного управління поліції та соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, розташованого через дорогу від місцевого Управління внутрішніх справ.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внслідок обстрілу цих будівель, а також місцевої будівлі Служби безпеки України, попередньо постраждали троє людей.

За даними ДСНС, внаслідок потрапляння ракет в будівлю Харківської обласної державної адміністрації напередодні загинули семеро людей, 24 людей постраждали, 11 з них – у важкому стані. Серед травмованих одна дитина.

Служба зазначає, що йдеться про попередні дані, через постійні обстріли та ймовірність нових авіаударів розбирання конструкцій тимчасово зупинили.

Крім того, судячи з повідомлення, напередодні ще одна ракета поцілила в житловий п’ятиповерховий будинок у Харкові.

«За попередніми даними загинуло вісім осіб, шестеро травмовано. О 13:21 рятувальні підрозділи вирушили на ліквідацію вогню. Залучено 6 пожежних автоцистерн, 2 аварійно-рятувальних автомобіля САРМ-Л, 1 автодрабина. Вогнеборцями було врятовано 38 чоловік», – йдеться в повідомленні.

Загалом рятувальники виїздили на гасіння пожеж 58 разів.

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Напередодні Міністерство оборони України повідомило про обстріл Харкова російським бомбардувальником із території Росії. Внаслідок цього, за попередніми даними, загинули десятки харків’ян, в тому числі діти.