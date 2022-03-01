МОУ: обстріл Харкова бомбардувальником – злочин, про який повідомлять Гаагу

Обстріл Харкова російським бомбардувальником – злочин, про який повідомлять Гаагу, заявляють у Міноборони України.

«28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу «повітря-поверхня». Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу населеного пункту Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет», – наголошують у відомстві.

За попередніми даними, як повідомляють у Міноборони, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти, зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста.

«У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги», – зазначають у міністерстві.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».