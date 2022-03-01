«Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде» – Зеленський назвав Росію «державою-терористом» після обстрілу центру Харкова

Президент україни Володимир Зеленський назвав Росію «державою-терористом» після ракетного обстрілу російськими військами центру Харкова.

«Харків. Удар крилатої ракети в найбільшу площу Європи. Площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок», – сказав президент.

Зеленський заявив, що «це терор проти міста, терор проти Харкова, терор проти України».

«На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б’ють з реактивної артилерії», – сказав глава держави.

Він додав: «Це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином і державним тероризмом РФ. Після такого – Росія – це держава-терорист».

Зеленський закликав світову спільноту негайно відреагувати на цю «злочинну тактику агресора» і повної відповідальності «терористів» у міжнародних судах.

За його словами, Харків та Київ для Росії зараз є найбільшими мішенями, щоб «зламати нас, зламати наш спротив».

Зеленський окремо звернувся до киян, наголосивши, що оборона столиці – понад усе.

Зеленський також повідомив, що Україна ухвалила рішення негайно відкликати посла з Киргизстану на консультації «за виправдання агресії проти України», посла з Грузії – «за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію щодо санкцій».

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій раніше повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу будівлі Харківської ОДА 1 березня постраждало шестеро людей, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється.

1 березня вранці російські військові здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова. Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, великий вибух стався біля будівлі Харківської ОДА на площі Свободи.

Росія і її збройні сили не коментують обстріли у Харкові. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Саме цього дня, 1 березня 2014 року, проросійські сили в Харкові тимчасово захопили будівлю Харківської ОДА.