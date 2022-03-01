Ранкові вибухи в центрі Харкова та понад 20 пожеж через обстріли в місті за минулу добу

Російські військові вранці вівторка здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Він повідомив, що великий вибух стався біля будівлі Харківської ОДА на площі Свободи.

Про обстріл міста повідомляє також письменник Сергій Жадан.

«Харків. Центр міста обстріляли ракетами. Б’ють просто по цивільних», – написав Жадан у фейсбуці.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що протягом доби рятувальники у Харкові 44 рази виїжджали за сигналом «Тривога».

«З них виїздів 25 на ліквідацію пожеж та загорянь (19 у місті та 6 у області), 10 раз рятувальники виїздили для надання допомоги населенню, 10 – інші виїзди. Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС проводили розмінувальні роботи: було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів. За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинених ворожими обстрілами», – повідомили рятувальники.

Напередодні влада Харкова повідомляла про загалом 10 загиблих внаслідок обстрілів 28 лютого. Також станом на учорашній день наслідок обстрілів постраждали 87 будинків у місті.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська на Слобожанщині «намагаються вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони», але механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку військ РФ.

Росія і її збройні сили не коментують обстріли у Харкові. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.