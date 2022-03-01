Перегрупування та ракетно-бомбові удари – ЗСУ про дії РФ з початку доби в Україні

З початку доби російські війська в Україні проводили перегрупування військ та завдавали ракетно-бомбових ударів з повітря, здійснюючи спроби висадки тактичних десантів, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, російські військові широко застосовують диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

«На Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками. На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗСУ, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами. На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагаються вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, сили оборони Києва продовжують захищати місто, «допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці».

«Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами. Дякуємо за роботу нашим Повітряним силам. Тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора», – повідомив Генштаб.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.