Через ракетний обстріл військ РФ у Василькові 2 людей загинули, 3 постраждали – мер

У Василькові Київської області в результаті ракетного обстрілу двоє людей загинули, ще троє постраждали, повідомила мер міста Наталія Баласинович у відео в фейсбуці.

За її словами, ракетного обстрілу зазнав п’ятиповерховий будинок у Василькові.

«За наявною у мене інформацією, є двоє загиблих і троє постраждалих, яких вже доправили до лікарні», – сказала мер Василькова.

Вона також сказала, що в селищі Калинівка в результаті влучення ракети зруйновано три приватні будинки, інформація про жертв і постраждалих з’ясовується.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час авіанальоту окупантіввійськ РФ на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.

Поряд з Васильковом та Калинівкою ракетного удару російських військ напередодні зазнала також Біла Церква на Київщині.