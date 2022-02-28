МВС повідомило про руйнування внаслідок ракетного удару на Київщині

Внаслідок ракетного удару російських військ по містах Васильків, Біла Церква і селищу Калинівка на Київщині зруйнований 5-поверховий гуртожиток і два п’ятиповерхових житлових будинки, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Для надання допомоги до гуртожитку у Білій Церкві слідує прямує одиниці техніки ДСНС, у місті Васильків та селищі Калинівка підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілами», – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 20:30 внаслідок ракетного удару у Білій Церкві зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння.

«Станом на 21:00 рятувальні роботи у м. Біла Церква у зруйнованому гуртожитку завершено. Врятовані 2 особи. У м. Васильків зруйновано 5-поверховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 м кв. Пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».