Білоруські підрозділи рухаються до кордону України на Волинському напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом дня перегруповувалися та накопичували техніку й озброєння, щоб оточити та захопити Київ та інші міста України, також військова техніка прибуває з території Білорусі та через окупований Крим. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил увечері 28 лютого.

«Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з’єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними штабу, російські військові літаки відновили повітряну розвідку об’єктів на території України з повітряного простору Білорусі.

Командування звертає увагу на порушення російськими військами міжнародного права:

«Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури. Противник, для прикриття, використовує державну символіку і форму Збройних сил, Національної гвардії та Національної поліції України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки», – зазначають військові.

Зокрема, йдеться про обстріли помешкань місцевих жителів у кількох населених пунктах у Чернігівській області та руйнування російськими танками інфраструктури та житлових помешкань у Бородянці.

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«Зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження. За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України», – додають у Генеральному штабі ЗСУ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».