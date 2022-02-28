Центри крові переходять на «утримання запасів» – МОЗ

Наразі в Україні сформовано запаси компонентів крові, які повністю забезпечують потреби з урахуванням поточної ситуації, але з 28 лютого центри крові переходять у фазу «утримання запасів» і заготовлятимуть кров переважно з негативним резус-фактором. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«У разі зміни поточної ситуації, ми звернемося до громадян із проханням про донацію крові через офіційні сайти та сторінки у соцмережах Міністерства охорони здоров’я і Українського центру трансплант-координації. Наголошуємо, що під час дії воєнного стану в Україні громадяни, які перебувають в обласних центрах, можуть стати потенційними донорами та зареєструватись через сайт. У разі виникнення потреби в конкретній групі крові з вами зв’яжеться координатор центру крові», – йдеться в повідомленні МОЗ.

МОЗ подякувало за кожну донацію крові, здійснену для забезпечення потреб як ЗСУ та силових відомств, так і потреб мирного населення.

Тим часом у Києві медики просять не йти самостійно до центрів здачі крові, а реєструватись в донорський резерв і чекати на виклик. За даними КМДА, станом на сьогодні потреба у крові в центрах закрита.