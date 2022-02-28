Бердянськ залишається в окупації, незважаючи на мирні протести містян

Бердянськ Запорізької області, куди з вечора неділі зайшла колона російської військової техніки, залишається в окупації. Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», сьогодні, 28 лютого, біля міськради зібралися місцеві жителі на мітинг проти російської окупації, викрикуючи військовим «Додому!» та «Бердянськ – це Україна».

Також біля їхньої військової техніки містяни співали гімн України.

Згодом, за даними кореспондента, російські військові переїхали на територію військової бази в нагірній частині міста, але разом з цим обстріляли морський порт. Інформації про постраждалих після обстрілу немає.

В.о. міського голови Олександр Свідло у своєму звернені до жителів міста, зазначив, що «якщо військові РФ готові виїхати з міста – нехай виїжджають».

«Передавати владу нам не потрібно. Ми її не віддавали. Весь цей час ми працювали. Виконком – це будівля, а місто – це люди! Займатися питаннями забезпечення життєдіяльності Бердянська ми можемо з будь-якого місця. Я не вірю військовим РФ. Якщо вони дійсно готові піти, то нехай просто зроблять це», – сказав у зверненні Свідло.

27 лютого ввечері російські військові зайшли до адмінбудівель Бердянська й поставили у них свою охорону, повідомив Свідло.

Вдень 27 лютого повідомлялося про те, що російська військова техніка зайшла до Бердянська, а російські військові встановили блокпост на виїзді з міста у бік Маріуполя.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

В Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі, повідомив, що переговори української і російської делегацій були важкими: «Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».