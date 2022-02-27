Техніка росіян зайшла до Бердянська, в Запоріжжя зброю дають усім готовим захищати обласний центр

До Бердянська Запорізької області зайшла російська військова техніка. Про це 27 лютого повідомив виконувач обовʼязків мера міста Олександр Свидло. Удень посадовець також писав, що російські військові, які до цього не заходили до Бердянська, встановили на виїзді з міста в бік Маріуполя блокпост. Також преслужба мерії Бердянську повідомляє про стрілянину в місті.

«Зі сторони Азовського заїхала група військової техніки і проїхала уздовж всього мелітопольського шосе, маневрувала близько 30 хвилин вулицями і виїхала з міста. Зараз у нас є інформація, що озброєні люди йдуть по Пролетарському проспекту невеликими групами. Військова техніка заїхала до приватного сектора в нагірній частині на вулицю Дубініна. Тому звертаюсь до всіх бердянців, що ми маємо розуміти, що йде війна, і та ситуація, що складається несе величезну небезпеку життю і здоров’ю кожного жителя. Прошу обмежити вас перебування на вулиці, пересування на автомобілях», – сказав у прямому ефірі Олександр Свидло.

Напруженою обстановка є в місті Енергодар, поряд із яким розташована Запорізька АЕС. За повідомленням міського голови Дмитра Орлова, на околицях міста працюють диверсійні групи. Напередодні російська військова техніка зайшла до Запорізької області з Херсонщини, і в розташованій поряд із Енергодаром Великій Білозірці захопила приміщення поліції та хірургічне відділення місцевої лікарні.

Також на Запоріжжі зафіксовано випадки мародерства. Зокрема, про такі повідомляв міський голова Мелітополя Іван Федоров. З метою запобігання йому в Мелітополі мають організувати патрулювання міста добровольчими дружинами з числа городян.

Громадські патрулювання разом із поліцією для охорони громадського порядку запроваджують і в Енергодарі.

Через складну обстановку в області у самому місті Запоріжжі територіальна оборона розпочала запис до своїх лав і роздачу зброї всі охочим, незалежно від наявності військового досвіду. Для запису до тероборони достатньо паспорта та військового квитка для тих, хто служив в армії.

«У Запорізькій області наразі складні умови, складна бойова обстановка. Бажаючих долучитися до сил територіальної оборони дуже багато. Вчора було багато, сьогодні черги, тому було прийнято рішення приймати всіх охочих. Бажано, щоб був бойовий досвід. Бойовий досвід – це не лише Антитерористична операція або Операція обєднаних сил. Це і Афганістан, це і Югославія й інші гарячі точки. Потрібний, щоб записатися, паспорт і військовий квиток, якщо людина мала військовий досвід. Цього буде достатньо. З собою бажано мати якийсь запас продуктів на пару днів, теплі шкарпетки – 5 пар і теплі речі», – розповів Радіо Свобода начальник служби зв’язків із громадськістю Запорізької окремої бригади територіальної оборони Андрій Бистрик.

Також уночі, зранку та вдень 27 лютого Запоріжжя зазнало обстрілів – били по південних околицях міста. Про постраждалих внаслідок цього офіційно не повідомляється.