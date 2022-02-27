Влада не проводить евакуацію з Бучі. «Не сідайте в автобуси» – секретар РНБО

Секретар Ради національної бнзпеки і оборони Олексій Данілов звернувся до жителів міста Бучі на Київщині не сідати в автобуси для так званої «евакуації», бо влада її не проводить.

«Це підступні дії росіян для входу в Київ. Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом, росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями», – йдеться в повідомленні РНБО.

Олексій Данілов додав: «Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати до Києва».

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