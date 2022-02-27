Київська ОДА: ситуація в області напружена, але контрольована

Ситуація в Київській області залишається напруженою, проте контрольованою, повідомила вранці 27 лютого Київська обласна державна адміністрація з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

«Усю ніч тривали запеклі бої біля Василькова. Загарбники намагалися захопити місцевий аеропорт. У результаті ракетного удару у селі Крячки Василівської громади – велика пожежа на нафтобазі. Залишаються складними напрямки Гостомель-Буча-Ворзель і Вишгород», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Бучі на Київщині о 08:20 27 лютого снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, після чого почалася пожежа.

«Пожежа локалізована. Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами», – йдеться в повідомленні.

У КОДА додали, що російській військові продовжують накопичувати велику кількість військ і техніки.

«Гуманітарна ситуація – стабільна. Усі, хто потребують допомоги, отримують її оперативно і безперешкодно. Соціальний захист не припиняє свою роботу. Здійснюється нарахування та призначення отримувачам державних соціальних виплат», – йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00, за даними ОДА, кількість поранених у лікарнях на Київщині – 128 людей, йдеться про військових і цивільних. Про загиблих в ОДА не повідомляють.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.