У Google підтримали Україну і запровадили обмеження для російських каналів – Reuters

Корпорація Alphabet (основу її бізнес-імперії складає пошукова система Google) заборонила російському державному медіа RT та іншим каналам отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube, повідомляє Reuters.

Керівництво YouTube, пославшись на «екстраординарні обставини», заявило, що «поставило на паузу можливість деяких каналів отримувати фінансову вигоду на YouTube». Під це обмеження потрапило кілька російських каналів, що потрапили під міжнародні санкції.

Google зазначив, що заборонив російським медіа, що фінансуються державою, використовувати його рекламну технологію для отримання доходів від їхніх сайтів та застосунків.

Представник Google Майкл Ейсіман повідомив, що російські медіа також втратили можливість купувати рекламу за допомогою Google Tools і розміщувати рекламу на сервісах Google – наприклад, у пошуковій системі або Gmail.

«Ми активно стежимо за розвитком подій і зробимо додаткові кроки у разі потреби», – зазначив він.

24 лютого ЄС запровадив санкції щодо керівниці RT Маргарити Симоньян, яку назвав «центральною фігурою» російської пропаганди.

Представник YouTube повідомив, що відео, зроблені медіа, щодо яких запроваджені обмеження, рідше пропонуватимуть користувачам, а після запиту Києва RT і кілька інших каналів не будуть доступні в Україні.

26 лютого міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати на сервісі російські канали «Первый канал», «Звезда», «ТНТ», «Россия сегодня», «Рен ТВ» та інші.

YouTube не назвав перелік каналів, які потрапили під його обмеження.

RT та Маргарита Симоньян не відповіли на прохання агентства Reuters про коментарі.

У п’ятницю корпорація Meta Platforms, якій належить соціальна мережа Facebook, заборонила російським державним медіа розповсюджувати рекламу та отримувати доходи від реклами на її платформах.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».