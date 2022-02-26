США, Велика Британія, ЄС та Канада відключать Росію від SWIFT – спільна заява

Сполучені Штати, Велика Британія, ЄС та Канада 26 лютого, на третій день широкомасштабного нападу Росії на Україну – вирішили заблокувати доступ Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це йдеться у спільній заяві країн, повідомляє Reuters.

Цей крок став наступним у переліку санкційних заходів, якими Захід та світе співтовариство намагається примусити Кремль зупинити війну проти України.

Санкції, які також передбачають обмеження міжнародних резервів російського Центрального банку, будуть імплементовані у найближчі дні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила у Твіттері, що певну кількість російських банків відключать від SWIFT.

«Ми зобов'язуємося виключити певну кількість російських банків із SWIFT. Це зупинить їхню діяльність у всьому світі та ефективно заблокує російський експорт та імпорт», – повідомила фон дер Ляєн.

За повідомленнями Reuters, речник німецького уряду Штеффен Гебестрейт підтвердив, що Німеччина та її західні союзники погодилися виключити Росію із глобальної платіжної системи SWIFT.

Раніше Німеччина стала останньою країною, яка підтримала відключення Росії від SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це створена у 1973 р. електронна система передачі й проведення платежів, яку використовують по всьому світу банки та фінансові установи. Вона об’єднує понад 11 тисяч фінустанов з понад 200 країн світу. Система не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції. Через SWIFT щодня проходить понад $330 мільярдів.

Відключення від SWIFT часто називають «фінансовою ядерною зброєю». Відсутність цієї електронною системи значно ускладнює розрахунки з іншими фінансовими установами.

Заборона користуватися SWIFT обмежить Росії доступ до фінансових ринків у всьому світі.

Вона також негативно вплине на експортно-імпортні операції, отримання кредитів, інвестування за кордоном та спричинить розпродаж російських цінних паперів.

Можуть ставатися збої при переказах із використанням міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Російські високопосадовці заявляли , що готові до відключення. У 2014 році, під час анексії Криму, Москві вже погрожували відключенням від SWIFT. Тоді російський Центробанк створив власний аналог системи – СПФС. У критичній ситуації Росія може перейти на неї.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.