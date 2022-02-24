Євросоюз опублікував список росіян, які потрапили під санкції

Європейський союз опублікував список росіян та організацій, які потрапили під санкції через визнання Росією угруповань «ЛНР» і «ДНР».

До списку фізичних осіб потрапили міністр оборони Росії Сергій Шойгу, голова адміністрації президента Антон Вайно, віцеспікер Держдуми Петро Толстой, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, керівник телеканалу RT Маргарита Симоньян, телеведучий Володимир Соловйов, голова медіахолдингу News front, а також організація «Агентство інтернет-досліджень», яку у ЗМІ називають «фабрикою тролів». Крім того, до списку санкцій внесені заступник голови уряду Дмитро Григоренко, голова «ВЕБ.РФ» Ігор Шувалов, мати і дружина бізнесмена Євгена Пригожина.

У санкційному списку також командувач Чорноморського флоту Ігор Осипов, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Сергій Суровікін, головнокомандувач Військово-морського флоту Микола Євменов та головнокомандувач сухопутних військ Олег Салюков. З організацій до списку потрапили банк «Росія», «Промзв'язокбанк», банк «ВЕБ.РФ».

Раніше 23 лютого ЄС схвалив пакет санкцій щодо Росії. Обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону надання коштів людям та організаціям зі списку санкцій. Їм також заборонено в'їзд на територію ЄС або її перетин транзитом.

Крім цього, Євросоюз ввів санкції проти держборгу Росії, обмеживши доступ до капіталу та фінансових ринків ЄС. До нового пакету санкцій також увійшла заборона на будь-які економічні відносини країн Євросоюзу щодо окупованих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

23 лютого Сполучені Штати повідомили про санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора газопроводу «Північний потік-2» – та її керівництва.

22 лютого Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти п'яти російських банків та трьох росіян, яких називають друзями Володимира Путіна – мільярдерів Бориса та Ігоря Ротенбергів та Геннадія Тимченка.

У той же день президент США Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти представників російських еліт, а також членів їхніх сімей, проти двох банків – «ВЕБ» і «військового банку». Йдеться про «Промзв'язокбанк», який вважається опорним банком російського оборонно-промислового комплексу.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.