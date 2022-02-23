Верховна Рада підтримала санкції проти членів Держдуми

Верховна Рада ухвалила постанову про санкції проти 351 члена Державної думи, які одностайно підтримали визнання «державами» незаконних угруповань, що контролюють райони Донецької та Луганської областей України.

За це рішення проголосували 322 народних депутати, троє утрималися, 22 не голосували взагалі. Проти не виступив ніхто.

Постанова передбачає створення передумов Раді національної безпеки і оборони для застосування персональних економічних санкцій проти вказаних у додатку людей «за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці в інформаційній сфері, суверенітету і територіальній цілісності України».

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Зокрема, заходи передбачають блокування активів та торговельних операцій членів Держдуми, запобігання виведенню їхніх капіталів за межі України, заборону на в’їзд, позбавлення державних нагород.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

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22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.