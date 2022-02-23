Єврокомісія планує санкції проти низки російських посадовців: у списку – Шойгу, Симоньян і Захарова

Європейська комісія планує 23 лютого ухвалити санкції проти низки російських високопосадовців та медійників – про це свідчить перелік, який опинився в розпорядженні редакції Радіо Свобода.

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Окрім всіх 351 депутата Державної думи, які підтримали рішення щодо визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі «державами», під обмеження Єврокомісії потраплять ще 27 людей та юридичних осіб. Із компаній – це банки «Росія», «ВЕБ.РФ» та «Промзв’язокбанк».

Серед решти 24 потенційно підсанкційних росіян:

міністр оборони Росії Сергій Шойгу та ще кілька членів уряду

голова адміністрації президента Володимира Путіна Антон Вайно

представники військового командування, зокрема, командувач російського військово-морського флоту Микола Євменов

власник приватної військової компанії Євген Пригожин

голова правління банку «ВТБ банк»

головна редакторка мережі RT Маргарита Симоньян

речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова

російський телеведучий Володимир Соловйов

Також Єврокомісія забороняє через 14 днів після набуття документу чинності будь-які операції з фінансовими інструментами, виданими урядом Росії, її Центральним банком або будь-ким на користь цієї установи.

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Інші документи, які опинилися в доступі редакції, передбачають також санкції проти угруповань, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей. Зокрема, вони накладають обмеження на товари, які походять із цих регіонів, якщо вони не сертифіковані урядом України. Також санкції забороняють торгівлю товарами та технологіями, які будуть використовуватися на цих територіях.

Очікується, що обмежувальні заходи ухвалять по обіді 23 лютого.