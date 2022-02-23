СБУ про контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ – заборонено в’їзд 150 особам 

Служба безпеки України повідомила, що в перебігу контрдиверсійних заходів за останні кілька днів було вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150 особам.

«Із незаконного обігу вилучено арсенал бойових засобів ураження, зокрема, понад 1 кг вибухівки, вогнепальну зброю та боєприпаси. Встановлено факти перевезення заборонених предметів у прикордонних районах та поблизу морської акваторії України. Крім того, під час проведення комплексних заходів затримано 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку за вчинення тяжких злочинів. За матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни. 150-ти особам відмовлено у пропуску через держкордон», – йдеться в повідомленні.

За викритими фактами зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень, долаи в СБУ.

Нині у більшості регіонах України СБУ проводить контрдиверсійні навчання. Посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.

За даними влади, Україна посилила заходи безпеки на кордоні. Оскільки Київ і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.