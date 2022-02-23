Австралія та Японія приєдналися до санкцій Заходу проти Росії

Дедалі більше західних країн слідом за США, Великою Британією та членами ЄС посилюють санкції проти Росії у звʼязку з визнанням Москвою угруповань, які контролюють частини Донецької та Луганської областей.

Австралія 23 лютого оголосила про підтримку кроків американського і британського урядів і намір піддати санкціям два російські банки, а також запровадити заборону на поїздки для восьми членів російської Ради безпеки.

Раніше Вашингтон оголосив, що обмеження стосуватимуться ВЕБу та «Промсвязьбанку», який вважається опорним банком російського оборонно-промислового комплексу.

Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав ці заходи лише першою частиною з арсеналу потенційних санкцій проти Москви. Західні союзники заявляють, що продовжуватимуть економічний та інший тиск у разі подальшої агресії Росії проти України.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда 23 лютого також окреслив заходи проти Росії, зазначивши, що його кабінет заборонить розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду. Крім цього, Токіо запровадить заборону на вʼїзд для осіб, повʼязаних з угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», і заморозить їхні активи, розміщені в Японії.

Європейський союз 23 лютого має намір оприлюднити узгоджений усіма 27 його країнами-членами список російських фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції. Суть санкцій – у заморожуванні активів, якщо ці активи виявляться на території ЄС, заборона на вʼїзд та транзит через країни обʼєднання.

За даними джерел у Єврокомісії, до списку увійшов 351 депутат Держдуми, а також 24 фізичні та 3 юридичні особи (банки «Росія», ВЕБ і «Промсвязьбанк»). Серед фізичних осіб, що потрапили до списку, міністр оборони Сергій Шойгу, голова адміністрації президента Антон Вайно, велика група військових, віцеспікер Держдуми Петро Толстой, офіційний представник МЗС Марія Захарова, керівник телеканалу RT Маргарита Сімоньян, телеведучий Володимир Соловйов.