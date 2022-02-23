Канада оголосила про економічні санкції проти Росїі

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 22 лютого оголосив про економічні санкції проти Росії, назвавши дії Москви проти України «абсолютно неприйнятними».

Трюдо сказав, що канадцям буде заборонено купувати російський суверенний борг, а країна застосує додаткові санкції до підтримуваних державою російських банків і перекриє будь-які фінансові операції з ними.

Про санкції проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі напередодні заявили США, Велика Британія, Німеччина. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС «одноголосно домовилися про початковий пакет санкцій» під час зустрічі в Парижі.

Росія в 2014 році вторглася в Україну та захопила Крим і відтоді допомагає бойовикам на Донбасі. Останніми днями Кремль оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України. Захід засудив ці дії і заявив, що покарає Росію жорсткими санкціями.