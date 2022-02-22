Зеленський заявив про мобілізацію резервістів та «програму економічного патріотизму»

Президент України Володимир Зеленський оголосив мобілізацію резервістів. Про це він заявив у своєму зверненні 22 лютого.

Голова держави вказав на те, що президент Росії Володимир Путін сьогодні підписав ратифікацію так званих «договорів про дружбу» з незаконними збройними угрупованнями та отримав погодження Ради федерації на застосування російських військ за кордоном, тобто на Донбасі.

Зеленський зазначив, що все ще готовий вести переговори як у двосторонньому форматі, так і за участі інших держав. Наразі, за його словами, Київ працює над форматом саміту лідерів держав-постійних членів Ради безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини.

Він вказав на санкції, які запровадили і готуються запровадити західні держави у відповідь на дії Росії, а також на допомогу, яку отримує Україна.

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«На сьогодні немає потреби в загальній мобілізації. Нам потрібно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних Сил України видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю: йдеться винятково про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці», – заявив Зеленський.

Також, додав він, найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

Наразі указу про мобілізацію на сайті президента немає.

Крім того, Зеленський анонсував програму «економічного патріотизму», яка має заохотити розвиток економіки України.

«Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва, цільові програми підтримки окремих галузей, зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес та банківську систему, зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках», – зазначив він.

Президент заявив, що перед записом зустрівся з головами парламентських фракцій та груп, а завтра планує зустріч із представниками великого бізнесу:

«Всі вони мають залишитися в Україні, їхні підприємства розташовані на нашій українській землі, яку захищають наші військові, отже, й бізнес повинен захищати нашу економіку фінансово, створювати робочі місця», – вважає Зеленський.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

Рада федерації 22 лютого дозволила президенту Росії застосовувати російську армію за кордоном.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.