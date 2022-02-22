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В Маріуполі зібралися на акцію через визнання Росією угруповань, що контролюють ОРДЛО (фото)

Акція в Маріуполі 22 лютого 2022 року

В Маріуполі ввечері 22 лютого жителі міста зібралися на акцію через визнання Росією «державами» районів Донецької та Луганської областей, які контролюють незаконні збройні угруповання.

Як передає кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода), акція проходила на Театральній площі. Тут зібралися маріупольці, щоб висловити свою позицію про те, що «Маріуполь – це Україна» та показати своє небажання бути в складі угруповання «ДНР» або Росії.

Жителі Маріуполя провели акцію біля місцевого драматичного театру
Жителі Маріуполя провели акцію біля місцевого драматичного театру

Люди тримали в руках українські прапори та плакати з назвами: «Росія – країна агресор», «Маріуполь – це Україна», «Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь».
За даними поліції, на акцію прийшло більш ніж 1000 жителів. Як зазначає кореспондентка, люди говорили про те, «що важливо отак вийти і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов’янську і будь-де, де небезпека особливо близько».

Люди прийшли на акцію з плакатами, які засуджують дії влади Росії проти України
Люди прийшли на акцію з плакатами, які засуджують дії влади Росії проти України

Учасниками заходу були актори місцевого театру, волонтери, військові, ветерани та інші жителі Маріуполя.

Акцію організували маріупольські активісти.

Люди на акції підкреслили, що Маріуполь є і буде частиною України
Люди на акції підкреслили, що Маріуполь є і буде частиною України

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

Рада федерації 22 лютого дозволила президенту Росії застосовувати російську армію за кордоном. За це рішення одностайно проголосували 153 сенатори, документ набуває чинності з моменту його ухвалення.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.

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