Байден розповів про перший пакет санкцій проти Росії через визнання угруповань на Донбасі

Перші санкції Сполучених Штатів проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі стосуватимуться двох банків, а також зовнішнього державного боргу Москви. Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу 22 лютого.

Він зазначив, що Вашингтон підготував санкційну відповідь разом із союзниками по Північноатлантичному альянсу.

«Ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія вдасться до кроків проти Украни, і тут немає сумнівів: Росія вдалася до кроків проти України. Сьогодні я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії», – заявив він.

За словами Байдена, санкції повністю блокуватимуть діяльність двох банків – «ВЕБ» (Зовнішньоекономічний банк) та «Військовий банк».

«Також будуть санкції проти суверенного боргу Росії – це значить, що Росія не зможе запозичувати на зовнішніх ринках і торгувати новими державними облігаціями на ринках. Із завтрашнього дня і потім ми запроваджуємо санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь у корупційній політиці і мусять страждати також. Як ми сказали, «Північний потік-2» не буде просуватися. Коли Росія розмірковує про наступні кроки, ми також готуємося до наступних кроків і ціна для Росії буде ще більшою», – пообіцяв Байден.

Він зазначив, що Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні, а також посилювати своїх союзників по НАТО. Президент висловив думку, що Москва готується до подальшого вторгнення в Україну.

«Путін попросив дозволу на використання військ поза межами Росії. Це робиться для того, щоб виправдати наступні військові дії. Ніхто не повинен і не буде обманюватися – виправдань подальшим крокам немає. Якщо Росія вдасться до подальших кроків, лише Росія буде винна», – застеріг він.

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Він знову додав, водночас, що Вашингтон готовий до переговорів із Росією, якщо Москва поставиться до них «серйозно».

«Ми судитимемо Росію за її діями, а не заявами», – підсумував президент США.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.