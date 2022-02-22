Львівська облрада закликала українську владу розірвати дипломатичні відносини з Росією

Депутати Львівської обласної ради на позачерговій сесії 22 лютого одноголосно засудили рішення Росії щодо «визнання псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР» та чергове введення військ на територію України».

У депутатській заяві на адресу української влади мовиться, що злочинні дії керівництва держави-агресора суперечать нормам міжнародного права.

Депутати Львівської облради закликали українську владу розглянути питання про розірвання дипломатичних відносин України з Росією, заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Росії, ухвалити законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та українофобію, заморозити активи російського бізнесу і власників-колаборантів в Україні, закрити кордон з Росією.

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Львівська обласна рада закликала мешканців і підприємців Львівщини відмовитися від купівлі товарів і послуг, вироблених в Росії та припинити з країною-агресором зовнішньоекономічні операції.

Депутати також закликали партнерів України та міжнародну спільноту якнайшвидше ввести реальні економічні санкцій проти Росії. Зокрема, заблокувати реалізацію проєкту «Північний потік-2», запровадити санкції проти членів Держдуми і Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО, за персональні та секторальні санкції для російських громадян і економіки, ембарго на російську нафту і газ.

«Ми вчергове переконалися, що політика умиротворення з агресором не працює», – заявили депутати.

Раніше 22 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запит від МЗС про розірвання дипломатичних відносин із Росією після рішення Москви визнати незалежними державами територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Він не виключив, що може ухвалити таке рішення.