Тимчасовий повірений Києва в Росії вже повертається до України – голова МЗС

Тимчасовий повірений України в Росії вже прямує на батьківщину, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив 22 лютого в Сполучених Штатах, виступаючи на брифінгу в українському посольстві у Вашингтоні.

Таким чином Кулеба прокоментував своє подання на президента Володимира Зеленського з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Міністр висловив думку, що Київ мав вдатися до цього кроку ще в 2014 році.

«Щойно президент ухвалить відповідне рішення, то далі ми вийдемо з офіційною позицією, і це означатиме розірвання дипломатичних стосунків. Але вже зараз тимчасовий повірений України в Російській Федерації – тому що ми не маємо там посла з 2014 року – перебуває в дорозі до України», – сказав він.

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Кулеба додав, що йдеться саме про «чіткий політичний сигнал», а не про відрядження українського дипломата.

«Це в дипломатії є надзвичайно чітким сигналом про те, що відносини між двома країнами опустилися... знаєте, як то кажуть, вони й так були на дні, а зараз вони ще опустилися нижче дна. Тому чекаємо на остаточне рішення щодо дипломатичних відносин, але пропозиція мною внесена», – сказав міністр.

Раніше 22 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запит від МЗС про розірвання дипломатичних відносин із Росією після рішення Москви визнати незалежними державами територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Він не виключив, що може ухвалити таке рішення.