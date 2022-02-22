«Це психологічний терор»: жителі Маріуполя бояться повномасштабної війни

Якою є ситуація на Донбасі сьогодні? Наскільки загострення на Донбасі впливає на настрої у Маріуполі? Чи змінюється обороноздатність Маріуполя у зв'язку з можливістю подальшого вторгнення Росії в Україну? Ці питання обговорили в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. З минулого тижня надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі.

За даними пресцентру ООС, того дня було зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил, 43 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок і в локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Бойовики традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону. Відголос цих обстрілів, за словами місцевих, було добре чути у Маріуполі.



Занепокоєння маріупольців

Перед ефіром кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» опитала жителів Маріуполя, які вже вісім років живуть на кордоні з війною на Донбасі. Зараз у місті часто можна почути відлуння вибухів через його близькість до лінії розмежування.

«Коли в ніч з п’ятниці на суботу я прокинулася від сигналізацій, вибухів та тремтіння віконного скла, це було дуже страшно. Ніч, вибухи, я розумію, що там можуть гинути люди», – розповіла місцева жителька Марія Кутнякова.

Я розумію, що війна може перейти із гібридної до повномасштабної. Це може загрожувати життю всіх українців, а не тільки жителям сходу

«Чи занепокоєний я станом подій стосовно війни України з Росією? Звичайно, так. Більше переймаюся не за власне життя, а за батьків та близьких. Я розумію, що війна може перейти із гібридної до повномасштабної. Це може загрожувати життю всіх українців, а не тільки жителям сходу. Плани верхівки Кремля можуть бути вбивчими для нас. Визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» – це провокації. Але нам треба бути сильнішими за ці провокації», – прокоментував загострення ситуації маріуполець Олександр Гольденберг.

Масла до вогню, на думку місцевої жительки Поліни Керової, додають ЗМІ: «З кожним днем стає страшніше. Нагнітання паніки закордонний ЗМІ ще більше посилює ситуацію. Не хочеться вірити у гірший сценарій, але свою «тривожну валізку» я вже зібрала. Я постійно моніторю та слідкую за новинами, хоча я раніше так за ними не слідкувала, як зараз».

Марія Кутнякова каже, що занепокоєна не тільки ситуацією, яка склалася, а і її наслідками для України: «Вся ця ситуація сильно впливає на економіку країни: ми не розвиваємося, ми економічно страждаємо.

Це, фактично, психологічний терор

Все це сильно відбивається на нашому нервовому стані, на спілкування українців між собою. Звичайно, це, фактично, психологічний терор щодо України, сусідніх країн та всієї Європи».

Панівною серед опитаних на вулиці людей є теза, що маріупольці звикли до війни. «Маріуполь почув постріли 19 числа. Було трошки напряжно, але люди не сильно панікують, тому що ми вже це пережили і знаємо, що воно таке. Ми приблизно знаємо алгоритм дій. Сподіваємося, що 2014-2015 рік не повторяться, тому поки піднапряглися. Все як було, так і живемо», – зазначив маріуполець це, фактично, психологічний терор Олександр Ганич.

Він певен, що ЗСУ буде до останнього боронити Маріуполь як стратегічне для країни місто.

До чого готується влада?

Позиція місцевої влади спрямована на збереження спокою серед жителів, сказав в ефірі депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

«Стосовно цього загострення: чи то немає якихось ілюзій, але місто живе своїм звичним життям. На останній позачерговій сесії було прийнято рішення стосовно передачі військовим приміщення для територіальної оборони. Місто живе у спокої, немає паніки, але ми завжди готові до непередбачуваних ситуацій», – прокоментував він.

Обстріли поки не торкаються Маріуполя, однак, за словами Забавіна, все одно шкодять місту. Як приклад він навів пошкодження у результаті обстрілу водогону, звідки Маріуполь брав воду.

Весь світ – це багатоповерхівка. Росія живе на дев’ятому поверсі, Україна розмістилася на восьмому, а Європа – на шостому-п’ятому. Україна потерпає від свого сусіда, який шумить-гримить та має погані звички

Депутат наводить аналогію: «Весь світ – це багатоповерхівка. Росія живе на дев’ятому поверсі, Україна розмістилася на восьмому, а Європа – на шостому-п’ятому. Україна потерпає від свого сусіда, який шумить-гримить та має погані звички. Доходить трохи і до Європи, але ж Україна найближче до цього сусіда. Але це наш загальний будинок, тому всім жителям треба дипломатично домовитися, щоб не було біди».

Дії Росії спонукають вступати в тероборону

«З моменту останньої розмови відбулися зміни у якості тероборони області. Якщо брати Маріуполь, було виділено нове місце для розміщення батальйону та управління бригади. Громада, органи державної та місцевої влади постійно сприяють розвитку, йде процес становлення та розбудови тероборони області», – зазначив під час ефіру командир Донецької окремої бригади територіальної оборони, майор Дмитро Стеблін.

За його словами, через ескалацію конфлікту з боку Росії, збільшилася кількість людей, які бажають вступити як у ряди територіальної оборони на дійсну військову службу, так і на військову службу в резерві.

«Збільшується кількість свідомих громадян, які бачать себе у лавах тероборони. Люди приходять, підписуємо з ними контракти, з тими, хто підходить за станом здоров’я та іншими показниками. До тероборони можуть долучитися люди віком до 57 років, придатні до військової служби за станом здоров’я, обов’язково мати досвід військової служби. Для служби в резерві немає вікових обмежень та потреби мати значний військовий досвід. З ними ми проводимо вишкіл, навчаємо їх у процесі служби», – сказав Стеблін.

«Кремль хоче воювати з Україною»

Політолог, директор «Агентства розвитку Приазов’я» Костянтин Батозський певен, що Росія має свій план розвитку подій. На його думку дії Кремля спрямовані зараз на те, щоб «переконати росіян в тому, що з Україною треба воювати».

На думку експерта, російська сторона має чіткий план, який передбачає «демонтаж» української державності.

«Росія зараз намагається переконати, у першу чергу, своє населення у тому, що проти України треба йти війною. Росія, вочевидь, не може у цьому переконати весь цивілізований світ, тому що Володимиру Путіну більше ніхто не вірить після подій останнього тижня. Зрозуміло, що ті дані, які надавала американська розвідка, правдиві. А все, що говорили росіяни, було брехнею», – зазначив політолог у ефірі програми.

Політолог вказав на події 2014 року, коли був анексований Крим та розпочалися бойові дії на Донбасі.

Росіяни саме зараз готують своє населення для того, щоб потім виправдати агресивні дії проти України

«Здається, що росіяни саме зараз готують своє населення для того, щоб потім виправдати агресивні дії проти України. Як зазвичай це буває, вони самі влаштують якусь провокацію, самі обстріляють території, звинуватять в тому Україну – і це буде таким собі casus belli, тобто приводом для війни і подальшої ескалації. Все це ми бачили у 2014 році», – прокоментував Батозський.



Він також певен, що на Донбасі «окуповані території, де факто, знаходяться у воєнному стані і готові воювати».



Політолог вважає, що ситуація з евакуацією населення, яку розгорнула Росія на окупованих територіях Донбасу свідчить про наміри подальшої ескалації.



«Ці дії свідчать про те, що суб’єктом війни будуть окуповані території. Вже неодноразово доведено, що Росія з власної території обстрілювала Україну. Війська на кордоні скупчуються для того, щоб брати участь у гібридній війні, стріляти по Україні. Виглядає так, що так звані ЛНР і ДНР будуть готові піти війною на Україну з мовчазної згоди Росії», – зазначив він.

Зараз, підкреслює політолог, Путін проходить «легальні» стадії для початку військових дій».

Текст підготувала Анна Андрющук.