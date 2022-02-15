Чи вірять на півдні України у велику війну з Росією?

Ймовірність нового вторгнення Росії до України активно обговорюють третій місяць поспіль в українських та світових ЗМІ. Кореспонденти «Новин Приазов'я» поспілкувалися із жителями Маріуполя, Херсону, Бердянська, Генічеська та запитали, як вони ставляться до загрози повномасштабної війни, як така інформація впливає на життя та чи збирають «тривожну валізу»?

У прифронтовому Маріуполі, за даними кореспондента, паніки на тлі повідомлень про наступ Росії немає. Не спостерігається ажіотажу ані в магазинах, ані на автозаправках, ані біля банкоматів. Навіть після заяв більшості іноземних посольств про перевезення своїх відомств до Львова, виїзди з міста вільні, ніхто не поспішає залишати Маріуполь. Серед відповідей про можливу ескалацію переважно такі:

«Все буде нормально».

«Ми вже це пережили».

«Ніякої війни не буде».

«Новини не дивимся взагалі».

Жителі Бердянська розповіли, що інформація про нові загрози від Росії та війну погано впливають на загальний настрій: «Не подобається мені це все. Не знаю, правильно це чи ні, що нам дають багато інформації. Мене це напружує».

Жителі Бердянська зізнаються, що ця тема непопулярна в місті і люди не хочуть її обговорювати ані назагал, ані між собою.

У Херсоні також певні, що ніякого вторгнення не буде, але навіть якщо це станеться, то залишати місто не збираються: «Я – корінний херсонець, я тут живу, нікуди я не поїду та нікому нічого не віддам. Це – моя Батьківщина. Я хочу, щоб у нас все було добре. В мене дружина – росіянка, я – херсонець. Що нам ділити? Якщо в когось там в голові – безлад, то це дуже прикро та сумно».

Жителі Генічеська кажуть, що не знати про дії Росії в Чорному та Азовському морях неможливо: «Дуже часто це питання лунає у новинах та соцмережах. Є така тема, що Росія проводить військові навчання. Це не дуже добре впливає на людей, всі переживають, буде чи ні війна з Росією, чи вона нападе. Так як вона є агресором, усі думають, куди ховатися».

Хоча питання активно обговорюється поміж містянами, але опитувані зізналися, що «тривожну валізу» не збирають.

Із осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення, і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення заперечує.