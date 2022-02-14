«Страху немає, є впевненість». Чи боїться український бізнес війни з Росією?

За даними опитування від Європейської бізнес-асоціації, третина українських підприємців підготувала «план Б» на випадок військового вторгнення Росії в Україну, а ще 40% активно такий план опрацьовують. Частина українських підприємців, особливо у східних областях країни, взагалі вирішила тимчасово поставити свій бізнес на паузу, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Чи вірить бізнес у велику війну з Росією, як поводитиметься, якщо вона станеться, і як ситуація на кордонах відображається на економіці України?

Підприємець зі Львова Михайло Гамбашидза вирішив відкривати свій спортзал саме в той момент, коли вся країна думає: нападе північний сусід чи ні? Але Михайло каже, що жодного страху перед війною у нього нема.

«Якщо ти не залучаєш емоції, а просто робиш свою роботу, яку ти любиш, свою справу, то, в принципі, страху немає, – каже він. – Є впевненість. Треба вміти витримувати урагани».

На запитання, що він робитиме, якщо війна таки почнеться, Михайло відповідає лаконічно: «Ось коли буде пряме вторгнення, тоді й думатимемо, що робити».

Ігор Балака – фахівець із нерухомості з Харкова, і в нього зовсім інші настрої. За прогнозами деяких експертів, саме з Харкова може початися вторгнення російських військ: про це президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив в інтерв’ю Washington Post.

І хоча поки що вторгнення не сталося, у Ігоря вже є десяток історій про зірвані великі угоди.

«Навіть ті інвестори, які планували досить серйозні інвестиції, йдуть, – розповідає Ігор. – Ось за одним девелоперським проєктом на 40 млн доларів – проєкт, на жаль, був поставлений на стоп, відкладений».

У Києві, що розташований приблизно посередині між Харковом та Львовом, соціологи опитали підприємців та порахували: 45% бізнесменів готові працювати, навіть попри загострення конфлікту, а ось 15% у разі початку війни збираються переїжджати, переважно на Західну Україну. Ще близько 10% мають намір виїхати за межі України, але при цьому розраховують зберегти контроль над своїми підприємствами та об'єктами. І лише 7% опитаних сказали, що закриватимуть свій бізнес.

Ганна Дерев’янко – керівниця Європейської бізнес-асоціації, до якої входять більш як тисяча українських компаній. Про результати великого дослідження каже: все нормально, великий бізнес просто реагує на те, що відбувається.

«У питанні роботи іноземних компаній додається ще й фактор того, що мають штаб-квартири за кордоном, які також запитують: «Що відбувається? Чи ви готові? Чи будете ви готові? Як ми діятимемо у випадку, якщо...?» – зауважує вона.

За даними опитування, яке провела асоціація, майже дві третини (58%) українських компаній планують зберегти штат, незважаючи на нинішню кризу на кордоні України та Росії. Ще 14% активно набирають нових працівників. Стільки ж визнають: частину персоналу доведеться звільнити.

Але низку нових інвестицій та проєктів багато українських компаній все-таки поки поставили на паузу до з'ясування обставин, визнає Дерев’янко.

Інвестиційні банкіри стверджують, що донедавна великий бізнес просто не розумів свого майбутнього в Україні. Саме через це впав курс національної валюти.

«Курс гривні впав до 29 не тому, що були економічні причини падіння, а тому, що був сильний переляк інвесторів, – каже фінансовий аналітик Сергій Фурса. – Коли переляк минув, сталася певна вербальна деескалація, відповідно, курс повернувся назад до певних, економічно обумовлених рівнів».

Усі опитані експерти одностайні: український ринок зараз формує психологічний аспект. У кого нерви міцніші – той залишиться.

Міністр фінансів України днями запевнив, що українській економіці нинішню кризу пережити допоможе МВФ: Україна очікує від міжнародної організації транш у $700 мільйонів, а потім ще один – на півтора мільярда доларів. Також гроші як гарантії можуть виділити США, але скільки – поки не називають.

Міністр також додав: панікують переважно ті, хто вклав гроші в український ринок на короткий термін, а ось довгострокові гравці жодної паніки не відчувають.