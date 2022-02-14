ОБСЄ: деякі країни вивозять з України своїх представників у СММ

В Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили, що деякі країни вивозять своїх представників у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ з України. Про це йдеться у заяві ОБСЄ, оприлюдненій 13 лютого.

«Спеціальна моніторингова місія (СММ) в Україні є цивільною місією. Більшість членів міжнародної місії відряджені державами-учасницями ОБСЄ. Така дозволяє державам-учасницям ухвалювати рішення, серед іншого, щодо переміщення своїх представників в країну або за її межі. Нещодавно деякі держави-учасниці вирішили, що їхні представники в СММ мають залишити Україну протягом найближчих днів», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, в ОБСЄ додали, що місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах України.

Назви країн, які відкликають своїх представників, не вказані.

Напередодні агентство Reuters повідомило з посиланням на свого кореспондента про те, що представники СММ ОБСЄ почали залишати окупований Донецьк на тлі повідомлень про зростання загрози можливого нового вторгнення Росії в Україну.

Агентство із посиланням на два джерела також поінформувало, що США вирішили вивезти своїх представників в ОБСЄ з України, а Велика Британія ухвалила рішення перемістити свій персонал із окупованих районів до тих, що перебувають під контролем уряду України.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, залишити країну з міркувань безпеки на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.