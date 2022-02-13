Розмова Байдена і Зеленського: США дадуть швидку відповідь на агресію РФ – Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленський заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками дадуть рішучу і швидку відповідь на подальшу агресію РФ проти української держави.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть швидку та рішучу відповідь на будь-яку подальшу російську агресію проти України», – ідеться в повідомленні.

Президенти України та США погодились щодо важливості пошуку дипломатичного шляху та стримування у відповідь на накопичення Росією військ на кордонах з Україною. Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Президент США 12 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і попередив російського президента про рішучу відповідь США і їхніх союзників у випадку нового російського вторгнення в Україну, повідомила пресслужба Білого дому.

Байден також сказав Путіну, що Сполучені Штати відкриті до дипломатичних переговорів, але однаково готові до інших сценаріїв.

Президент США заявив, що подальше вторгнення Росії до України спричинить великі гуманітарні страждання, а також послабить позицію Росії.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.