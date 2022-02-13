США доставили до України нову партію військової допомоги – посольство

Чергові два літаки США з військовою допомогою прибули до України, повідомила пресслужба американського посольства.

«Ця частина допомоги на $200 млн доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми – разом з Україною», – ідеться в повідомленні.

Міністр оборони України Олексій Резніков у свою чергу повідомив, що загальна вага військової допомоги, яку в неділю доправили США, становить 180 тон.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.