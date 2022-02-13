Зеленський і Байден у неділю обговорять безпекову ситуацію довкола України – речник українського президента

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський у неділю проведуть телефонну розмову, під час якої планують обговорити безпекову ситуацію, повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

«Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом», – написав Никифоров на своїй сторінці у фейсбуці.

Президент США 12 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і попередив російського президента про рішучу відповідь США і їхніх союзників у випадку нового російського вторгнення в Україну, повідомила пресслужба Білого дому.

Байден також сказав Путіну, що Сполучені Штати відкриті до дипломатичних переговорів, але однаково готові до інших сценаріїв.

Президент США заявив, що подальше вторгнення Росії до України спричинить великі гуманітарні страждання, а також послабить позицію Росії.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.