Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський і Байден у неділю обговорять безпекову ситуацію довкола України – речник українського президента

Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні у вересні 2021 року

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський у неділю проведуть телефонну розмову, під час якої планують обговорити безпекову ситуацію, повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

«Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом», – написав Никифоров на своїй сторінці у фейсбуці.

Президент США 12 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і попередив російського президента про рішучу відповідь США і їхніх союзників у випадку нового російського вторгнення в Україну, повідомила пресслужба Білого дому.

Байден також сказав Путіну, що Сполучені Штати відкриті до дипломатичних переговорів, але однаково готові до інших сценаріїв.

Президент США заявив, що подальше вторгнення Росії до України спричинить великі гуманітарні страждання, а також послабить позицію Росії.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG