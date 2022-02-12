Зеленський і Макрон обговорили безпекову ситуацію та активізацію мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, сторони обговорили активізацію мирного процесу в рамках «нормандського» формату та Тристоронньої контактної групи.

«Поговорили з Еммануелем Макроном. Подякував за його візит до України. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах «нормандської четвірки» та Тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації», – повідомив Зеленський на своїй сторінці у твітері.

Перед розмовою із Зеленським Макрон провів телефонні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Також у суботу відбулася телефонна розмова Путіна і президента США Джо Байдена.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.