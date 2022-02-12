Лавров сказав Блінкену про «пропагандистську кампанію» США щодо російської агресії проти України – МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном заявив, що США та союзники розгорнули «пропагандистську кампанію» про російську агресію проти України.

Про це за підсумками розмови повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Росії.

«Міністр (Лавров – ред.) наголосив, що розгорнута США та їхніми союзниками пропагандистська кампанія про «російську агресію» проти України має на меті провокативні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських домовленностей та згубних спроб силового вирішення «проблеми Донбасу», – ідеться в повідомленні пресслужби російського зовнішньополітичного відомства.

Розмова між Лавровим і Блінкеном відбулася у суботу. Блінкен, як повідомила пресслужба Державного департаменту, заявив про єдину трансатлантичну відповідь США і союзників у випадку російського вторгнення в Україну.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.