Міністр оборони США обговорив із Шойгу збільшення російських військ біля України та в Криму

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомила пресслужба Пентагону.

«Вони обговорили нарощування збройних сил Росії в Криму та довкола України», – ідеться в повідомленні.

Раніше у суботу державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Блінкен заявив про єдину трансатлантичну відповідь у випадку російського вторгнення в Україну.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.