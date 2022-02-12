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Держсекретар США і глава МЗС Росії обговорили ситуацію довкола України

 Якщо Москва вторгнеться в Україну, це призведе до єдиної трансатлантичної відповіді, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен в суботу провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої заявив про єдину трансатлантичну відповідь у випадку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту.

«Держсекретар чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в сумлінних дискусіях. Він повторив, що якщо Москва продовжить шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді», – ідеться в повідомленні.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

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