Путін проведе переговори з Байденом і Макроном після заяв США про можливість нападу на Україну «будь-якого дня»

Президент Росії Володимир Путін проведе телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном 12 лютого на тлі побоювань, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив 11 лютого, що запит на телефонну розмову між Путіним та Байденом надійшов із Вашингтона. Офіційний представник Білого дому підтвердив, що дзвінок відбудеться, повідомляє Reuters. Розмова з Макроном, як підтвердив Пєсков, відбудеться через кілька днів після того, як два лідери зустрілися в Москві і провели понад п’ять годин переговорів.

Телефонні переговори відбудуться після того, як офіційні особи США заявили, що Росія зосередила достатньо військ біля України, щоб розпочати масштабне вторгнення, і закликали всіх громадян США залишити країну протягом 48 годин.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поговорить з російським колегою Сергієм Лавровим 12 лютого в спробі запобігти можливому вторгненню в Україну.

«Ми, як і раніше, спостерігаємо дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил до кордонів України», – сказав Блінкен на пресконференції у Фіджі 12 лютого.

Велика військова операція проти України може розпочатися «будь-якого дня», навіть до закінчення зимових Олімпійських ігор, заявив напередодні радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Салліван також сказав, що якщо російська атака на Україну відбудеться, то «вона, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які можуть призвести до загибелі мирних жителів».

Салліван сказав, що така повітряна атака ускладнить виїзд з країни, тому кожен американець, який все ще перебуває в Україні, «має поїхати якнайшвидше і в будь-якому разі в найближчі 24-48 годин».

Держдепартамент США раніше закликав американців негайно залишити Україну через те, що він назвав загрозою військових дій Росії.

Росія заперечує, що зосередження понад 100 тисяч її солдатів та військової техніки в районах поблизу кордону з Україною є прелюдією до нового вторгнення.

МЗС Росії заявило, що не отримало «ніякої суттєвої реакції» з боку ЄС і НАТО на свої вимоги про гарантії європейської безпеки, включаючи юридичне зобов’язання про те, що НАТО не прийме в члени Україну та інші країни колишнього СРСР, і що Альянс припинить розгортання там зброї та відведе свої сили зі Східної Європи.

Захід заявив, що основні вимоги Москви не мають сенсу – цього тижня Європейський союз і НАТО виступили із спільними відповідями, заявивши, що їхні держави-члени домовилися виступати як єдине ціле.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія у «найближчому майбутньому» відповість на зустрічні пропозиції щодо європейської безпеки, зроблені США та НАТО.

Таку заяву він зробив після переговорів із міністром оборони Великобританії Беном Воллесом, який прибув до російської столиці 11 лютого.

Шойгу закликав Захід припинити постачання зброї Україні та заявив, що Росія не винна у зростанні напруженості в Європі, повідомляє «Інтерфакс». Воллес охарактеризував свої переговори з Шойгу як конструктивні та відверті. Він сказав, що серйозно ставиться до запевнень Росії в тому, що Москва не вторгатиметься в Україну, але хотів би побачити конкретні дії. Він підтвердив, що російське вторгнення матиме «трагічні наслідки».